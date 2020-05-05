Что касается Витебска, по информации медиков (еще раз подчеркнем), ситуация с пневмониями и COVID-19 там стабилизировалась. Оптимистичная тенденция наблюдается также и в некоторых районных центрах области. Эпидемическая обстановка, отмечают специалисты, позволяет провести поэтапный вывод некоторых непрофильных больниц из оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и пневмониями. Ближайшие 2 недели там будет проводиться санитарная обработка. Марина Романовская подробнее.





В конце марта Витебский областной клинический центр принял первых пациентов с пневмонией

Артем Табунов - хирург. Окончил Витебский медуниверситет, работал в Поставах, потом вновь вернулся в Витебск. Этой весной молодому врачу пришлось на время сменить специализацию. Областной клинический центр одним из первых в городе перепрофилировали для лечения пациентов с пневмонией и коронавирусной инфекцией.

Артем Табунов, врач-хирург Витебского областного клинического специализированного центра:

"С первых дней в больницу поступили средства индивидуальной защиты, противочумные костюмы, респираторы, специальные защитные экраны. Немножко морально подустали. Но, поработав с пациентами, пришла уверенность и в себе, и в то, что мы справимся с проблемой".



Врачи и медсестры спасали пациентов с коронавирусной инфекцией

Только в этой перепрофилированной больнице с пациентами работали 45 врачей и почти 140 медсестер. Было непросто. Но сейчас есть повод, осторожно отмечают медики, вздохнуть с облегчением. Большинство пациентов выписано. Тех, кому еще нужна реабилитация, переводят в другие специализированные центры.

Сейчас в больнице проводится полная санитарная обработка

Вчера специалисты дезинфицировали хирургический корпус, сегодня терапевтический. За это время врачи и медсестры смогут хоть немного отдохнуть от напряженной работы.

На очереди санитарная обработка и других больниц областного центра, которые приняли основные потоки пациентов с COVID-19, тяжелыми формами респираторных инфекций и пневмониями. Все работы пройдут поэтапно.

Эпидемиологическую обстановку, которая сейчас складывается в Витебске, специалисты характеризуют как плавный уход с плато. Ситуация стабильная, прогнозируется спад заболеваемости.

Белорусы поддерживают медиков

Как отмечают сами медики, в борьбе с инфекцией поддержка людей не менее важна, чем лекарства. Средства индивидуальной защиты, антисептики, приготовленные домашние обеды от кафе и ресторанов - вся помощь вовремя и от души.