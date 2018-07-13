Ситуация с подтоплениями из-за дождя во второй половине дня в Минске нормализовалась

Спасательные службы продолжают мониторинг. А интернет-пользователи активно делятся фотоснимками, снятыми во время осадков. Так, под водой оказалась новая пешеходная зона на Революционной.

Специалисты выезжали на откачку воды из салона красоты, однако помощь в итоге не понадобилась. С водой самостоятельно справились работники предприятия "Минское наследие".