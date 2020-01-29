Ситуация с распространением коронавируса в Беларуси находится на контроле инфекционистов

В Беларуси ситуация с распространением коронавируса находится на контроле инфекционистов. Особое внимание к тем, кто недавно вернулся из Китая. Даже людей с легким недомоганием стараются оградить от контактов. Ни один из случаев за эти дни не подтвердился. В том числе у троих жителей Бобруйска, у которых оказалось острое респираторное заболевание. Сегодня с недомоганиями (температурой) в поликлиники Могилева обратились еще двое - их госпитализировали.

Уже вечером к врачам с недомоганием обратился еще один житель Могилева, ранее побывавший в Китае.



