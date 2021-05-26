Ситуация с самолетом Ryanair не что иное как хорошо спланированная диверсия западных спецслужб

Об этом пишет украинский телеграм-канал "Легитимный", известный своими точными инсайдами благодаря источникам в правительстве Украины. Вот скрин за 23 мая, примечательно и время - 5 часов вечера, собственно, когда еще ничего не было понятно. Тут появляется пост о том, что это намеренная подстава западных спецслужб для усиления санкционного давления и раскачки ситуации в Беларуси. Как раз то, о чем сегодня говорил белорусский лидер. Очевидно, источник канала в правительстве Украины знал о происходящем. Если так, то и на Банковой были посвящены в планы провокации. Инсайдер не скрывает и дальнейшие планы в отношении Беларуси. А именно создать из нее изоляционную страну. Такие идеи как раз и вынашивают сторонники переворота на Западе и их перчатки из Польши и Литвы.