Ситуация с водой в Минске на личном контроле Президента

Почему вода перестала быть пригодной для питья - разбираются

Для выяснения причин этого происшествия создана специальная комиссия, ее возглавил вице-премьер Владимир Кухарев.

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Приняты все необходимые меры. Ситуация - на контроле у Главы государства. Создана межведомственная рабочая группа. Устраняем все нарушения. Предложены меры по устранению ситуаций в будущем".

Олег Аврутин, директор УП "Минскводоканал"

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"Нам пока тяжело предполагать. Придумывают там какие-то реагенты. Технология добавления на очистные сооружения понятна - отстаивание,двойное фильтрование, хлорирование. То есть, на самой водопроводной станции никаких аварий не было. Предполагается, что попало из водовода. Сейчас мы проверяем, проводим исследования, привлекаем Академию наук".

В водоканале также отметили, что накануне были проведены все работы, чтобы слить из системы некачественную воду. Людям советуют какое-то время спускать ее, обещая не взимать плату. Минчанам пострадавших микрорайонов военные, волонтеры Красного Креста организовывают подвоз воды. Спасатели также сливают испорченную воду из системы водоснабжения.Поскольку вода еще остается в городской системе, власти не могут назвать точную сумму ущерба. Но уже известны масштабы

Александр Дорохович, зампредседателя Мингорисполкома:

"1400 домов Фрунзенского района и примерно 860 домов Московского. Во Фрунзенском районе проживают 460 тысяч, в Московском районе - 310 тысяч".









В интернете стали появляться сообщения о кожных реакциях на плохую воду

Впрочем, медики отметили, что пока у них нет прямого подтверждения того, что реакция вызвана именно водой. Сейчас врачи отслеживают ситуацию.

Наталья Жукова, замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси:

"Мы отслеживали ситуацию с инфекционными заболеваниями. Важно, чтобы не ухудшилась ситуация с заболеваемостью кишечными болезнями. Тогда мы будем судить о качестве воды. Пока таких оснований у нас нет. Есть первые данныео том, что по микробиологическим показателям вода соответствует норме. Мы не нашли там патогенов, но исследования продолжаются. Что мы сегодня рекомендуем - воздержаться от употребления воды, пока мы точно не будем знать, что она соответствует всем нормам по всем показателям".





Нехватка качественной воды ощущалась не только в жилых домах

На случай экстренной ситуации у медиков есть свой план действий. Второй роддом расположен во Фрунзенском районе. Здесь на время приостановили госпитализацию беременных и рожениц.Подвоз воды в круглосуточном режиме осуществлялся в другие медучреждения.

Свой план действий на случай непредвиденных ситуаций есть и в дошкольных учреждениях. Минскводоканал доставил примерно 300 литров в каждый детский сад Московского и Фрунзенского районов.

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Созданы группы, которые занимаются сливом воды из систем. Сегодня до конца дня эта работа будет закончена. В 2500 домах будет проведена эта работа. Она обеспечит к началу следующего дня качественной водой жилой сектор. В школах, детских садах работа уже завершена".

Сегодня образцы воды, которые оказались в системе водоснабжения, находятся на исследовании. В последующем это поможет определить состав жидкости и ее качество.

Анна Станкевич, завлабораторией исследования воды Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

"Вчера к нам поступило около 30 проб. В каждой пробе было отобрано13-18 показателей. Протоколы оформлены и напечатаны, отправлены в отделение коммунальной гигиены. Сегодня с утра поступило еще около 30 проб. Они в работе, проводим исследования показателей. Определяем концентрацию и оформляем протоколы, а заключение о том, стандартные пробы или нет, нам дают специалисты отделения коммунальной гигиены".





МАРТ призвал производителей увеличить поставки питьевой воды

В тех микрорайонах, где случился водный коллапс, наблюдался многократный рост продаж бутилированной воды. В связи с этим Министерство антимонопольного регулирования и торговли призвало производителей увеличить поставки питьевой воды разных объемов в столичные магазины. Ведь в Московском и Фрунзенском районах спрос на нее вырос в 15 раз, а в других - в 8. Глава МАРТ призвал руководителей предприятий быть на связи с регулятором и максимально оперативно реагировать на заявки супермаркетов и небольших магазинов.

Цена на воду под контролем