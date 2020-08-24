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Ситуация в Беларуси развивается по сценарию цветных революций

В том числе и на примере украинских майданов. Это в комментарии нашему каналу заявил украинский тележурналист и блогер Максим Равреба. По словам эксперта,единственное отличие от украинского сценария в том, что у белорусских протестантов нет четких лидеров. А соответственно без вождя с понятными целями и четкой позициейситуация постепенно нормализуется.

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