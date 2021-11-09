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Ситуация в лагере мигрантов на границе Беларуси и Польши остается напряженной

На белорусско-польской границе продолжает работать съемочная группа "Беларусь 1". По информации корреспондентов, ситуация там остается напряженной.

По некоторым данным, в лагере беженцев могут находиться от 2 до 4 тысяч мигрантов. Семьи с маленькими детьми, беременные женщины и инвалиды - все они бежали от войны в поисках лучшей жизни, безопасности и крыши над головой. Сейчас, отчаявшись, люди жгут костры, чтобы согреться. Рассказывает Андрей Сыч (видео).

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