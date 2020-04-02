Ситуация в мире требует от Беларуси мобилизации усилий и готовности оперативно реагировать на вызовы

Ведь снижается производственная активность, с серьезными проблемами сталкиваются сырьевые и товарные рынки, сектор услуг, нарушены кооперационные связи между странами. Об этом было заявлено сегодня во время открытия весенних сессий Палаты представителей и Совета Республики. Впереди у законодателей 3 месяца работы по наполнению правовой базы новыми эффективными механизмами. О первом рабочем дне - Светлана Лукьянюк.





Сегодня открылась весенняя сессия Палаты представителей

Учитывать реалии сегодняшнего дня, которые складываются на мировых рынках, разрабатывая свое национальное законодательство, чтобы снизить зависимость белорусской экономики от внешних шоков. Об этом сегодня говорили в Овальном зале на открытии весенней сессии. Думая, конечно, на перспективу. Ведь депутаты принимают непосредственное участие в подготовке двух важных документов. Это программа социально-экономического развития на 5 лет вперед и проект бюджета на будущий год.

Экономика и социальная сфера в приоритете депутатской работы

Экономика и социальная сфера - два главных приоритета в парламентской работе. Их подкрепят правовой базой. Четыре десятка законов уже в графике. Еще столько же почти на подходе. Четких ориентиров ждут от послания Президента. По традиции в этих стенах оно звучит в апреле. На этой сессии депутаты утвердят и дату выборов Главы государства. Активная работа и в постоянных комиссиях, они уже готовы прикидывать доходы и расходы главного финансового документа 2021 года, хотя принимать его будут только осенью.

Совет Республики за эффективные и понятные законы

Работают депутаты в тесной связке с коллегами-сенаторами еще на этапе обсуждений всех дополнений в законы и кодексы. Такой тандем только на пользу, возможность посмотреть с разных сторон на действенность механизмов в разных сферах, чтобы после правовая база прослужила на годы вперед.

Визовое соглашение с ЕС поддержал белорусский парламент

Шенген можно будет получить за 10 дней. И стоимость его снизится для белорусов до 35 евро. Столько же будет стоить и белорусская виза для граждан Евросоюза.