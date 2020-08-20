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Ситуация в нашей стране всколыхнула и медицинское сообщество России

Особое внимание кадрам, на которых беспрецедентное хамство и агрессия в отношении Министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, выдающегося врача, спасшего многие жизни.

К своим коллегам и не только обратился авторитетный медик - кандидат медицинских наук, доктор медицины США, главный врач Московской городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников (видео).

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