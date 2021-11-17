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Ситуация вблизи нового лагеря беженцев и реальные истории людей, которые просят защиты у ЕС
Вблизи нового лагеря беженцев, образовавшегося после того, как польские силовики залили людей водой, работает Андрей Сыч. Корреспондент обращает внимание, что водометы с направленными на белорусскую сторону стволами до сих пора находятся рядом с лагерем и в любой момент могут снова начать поливать людей водой.
Мигранты читают сообщения, которые публикует польская пропаганда, что все они якобы террористы и идут в Евросоюз с одной целью - чтобы навредить и сесть на пособие. Поэтому они подходят к репортерам и просят рассказать их истории, рассказать о том, почему они здесь собрались. Больше подробностей - в видео.
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