Ситуацию на белорусско-польской границе обсудили на площадке Совета Республики

О недопустимости подобного обращения с людьми сегодня заявили в Совете Республики. На его площадке организовали круглый стол, посвященный непростой ситуации на границе. Представители Белорусского союза женщин выразили общую обеспокоенность нарушениями прав человека и необходимость оказать беженцам содействие и помощь. Все, что происходит на западных рубежах Беларуси, антигуманно и бесчеловечно, отметила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Это попрание всех международных норм. Парламентарии уже обратились к международному сообществу, высказав возмущение действиями европейских стран в отношении мигрантов. Сегодня они едины и в том, что нужно поставить заслон той лжи, которая льется с экранов и страниц западных медиа в адрес Беларуси. Давать объективные оценки можно, лишь лично побывав на приграничной территории, уверены участники. Сегодня они, как и белорусские журналисты, воспользовались такой возможностью.