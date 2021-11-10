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Ситуацию на белорусско-польской границе обсудили на площадке Совета Республики
О недопустимости подобного обращения с людьми сегодня заявили в Совете Республики. На его площадке организовали круглый стол, посвященный непростой ситуации на границе. Представители Белорусского союза женщин выразили общую обеспокоенность нарушениями прав человека и необходимость оказать беженцам содействие и помощь. Все, что происходит на западных рубежах Беларуси, антигуманно и бесчеловечно, отметила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Это попрание всех международных норм. Парламентарии уже обратились к международному сообществу, высказав возмущение действиями европейских стран в отношении мигрантов. Сегодня они едины и в том, что нужно поставить заслон той лжи, которая льется с экранов и страниц западных медиа в адрес Беларуси. Давать объективные оценки можно, лишь лично побывав на приграничной территории, уверены участники. Сегодня они, как и белорусские журналисты, воспользовались такой возможностью.
Белорусский союз женщин оказывает беженцам помощь. За два дня мигрантам было выдано 7 с половиной тонн продовольствия. Но учитывая масштабы гуманитарной катастрофы, сегодня этого недостаточно. Многим не хватает теплой одежды. Люди нуждаются в медицинской помощи.
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