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Ситуацию на границе Наталья Кочанова обсудила с руководителем Европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге

Ситуацию на белорусско-польской границе сегодня обсуждали в Совете Республики. Там состоялась встреча спикера верхней палаты парламента с руководителем Европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге. Поднимали вопросы оказания медицинской помощи беженцам, предоставления предметов личной гигиены, теплой одежды. К слову, Ханс Клюге на днях лично побывал в лагере беженцев и во время встречи высоко оценил ту поддержку, которую организовала Беларусь. Этот вопрос сегодня остается на серьезном контроле.

Говорили и о ситуации с коронавирусом. Эпидобстановка в стране стабилизируется - это результат правильных шагов белорусского здравоохранения.

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