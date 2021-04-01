Ситуацию на потребительском рынке обсудили у Президента

Защита внутреннего рынка и отечественных производителей, контроль за ценообразованием и прогноз по инфляции. С докладом во Дворце Независимости сегодня - первый вице-премьер Николай Снопков и министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.



Детально обсудили ситуацию на потребительском рынке, цены и их стабильность на социально значимые товары. Вопросы важные для каждой белорусской семьи. Поддержка экономики в непростых условиях пандемии - комплексная задача для всех.





Регулирование цен на социально значимые товары

В первую очередь люди должны быть обеспечены своими качественными товарами и по доступным ценам. А они, особенно первой необходимости (на этом неоднократно делал акцент глава государства), должны жестко контролироваться. Особое внимание - импортозамещению, расширению номенклатуры товаров, которыми мы сами вполне можем себя обеспечить.

МАРТ продлевает регулирование цен на социально значимые товары

Месяц назад в Беларуси ограничили рост цен на социально значимые товары как отечественные, так и импортные. Речь о базовой потребительской корзине. Это то, что мы покупаем едва ли не каждый день: крупы, молоко, мясо, овощи и фрукты. В этом списке также лекарства, которые в ходу в непростое в эпидемическом плане время. Из-за негативного влияния пандемии на рост мировых цен сохраняются риски повышения стоимости социально значимых товаров. Поэтому