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Ситуацию с водой прокомментировал мэр Минска Анатолий Сивак

В двух районах столицы уже второй день наблюдаются проблемы с качеством воды. Над выяснением причин и устранением последствий работают специалисты разных ведомств. А для жителей этих районов организован подвоз питьевой воды. Отметим, ситуация находится на личном контроле Главы государства. Какова обстановка на данную минуту, по телефону прокомментировал мэр Минска Анатолий Сивак.

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