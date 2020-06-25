Ситуацию с водой прокомментировал мэр Минска Анатолий Сивак

В двух районах столицы уже второй день наблюдаются проблемы с качеством воды. Над выяснением причин и устранением последствий работают специалисты разных ведомств. А для жителей этих районов организован подвоз питьевой воды. Отметим, ситуация находится на личном контроле Главы государства. Какова обстановка на данную минуту, по телефону прокомментировал мэр Минска Анатолий Сивак.



