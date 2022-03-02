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Ситуацию в Донбассе в понимании простых людей проанализируют ведущие проекта "В режиме правды"

С чего начался вооруженный конфликт на Донбассе? Как это связано с Майданом, захватом власти западными силами и нацистскими бандформированиями? О чем на мирных переговорах договаривалась ранее и кому на самом деле нужен полыхающий пожар в регионе?

По полочкам в понимании простых людей разложат народные ведущие проекта "В режиме правды".

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