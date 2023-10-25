Сивак: Белавиа выполняет регулярные рейсы в 21 аэропорт 10 государств мира

Задача Кабинета министров - нивелировать санкционные последствия и для экономики, и для людей. В Овальном зале сегодня перед депутатами и сенаторами доклад представляет вице-премьер, курирующий транспорт, сферу ЖКХ и строительный комплекс.

Одна из тем - авиасообщение. Как заявил Анатолий Сивак, Белавиа сегодня выполняет регулярные рейсы в 21 аэропорт 10 государств. Для осуществления регулярных воздушных пассажирских перевозок продолжается работа по развитию восточного и южного направлений полетов.