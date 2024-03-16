Сивак о том, стоит ли асфальтировать каждую дорогу

Мы принимаем решение и работаем с асфальтом там, где дороги имеют большее хозяйственное значение, где интенсивность движения, где большие скорости. Об этом в программе "Вопрос номер один" заявил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак.

Некоторые дороги изначально задумывались как гравийные и обязано ли государство укладывать асфальт, спрашивает вице-премьер. "Нам хочется от государства все больше, лучше, комфортнее и так далее, но это все стоит немалых средств, - подчеркнул он. - И нам не всегда необходимо стремиться к тому же асфальтовому покрытию и говорить, что на каждую дорогу, на каждый уголок положим асфальт. Потому что мы будем тратить деньги неэффективно".

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Первый критерий важности дорог, по его словам, это интенсивность движения. Есть дороги, по которым в сутки проезжает 10 тыс. автомобилей. А есть дороги, где несколько машин в день, а зимой, может, и никто не проезжает. Асфальт не вечный материал, он тоже требует замены.

Дорога дороге рознь. И в дороге главное не асфальт, главное - основание, которое должно выдержать нагрузку, потому что тонкий слой асфальта сверху если мы положим, то он разлетится, если будет плохое основание. Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси

Вице-премьер назвал цифру, сколько стоит километр хорошей республиканской дороги - сегодня это около 4 млн белорусских рублей.