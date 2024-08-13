Сивак представил коллективу нового начальника БЖД. Восстановить, что потеряно - одно из важных напутствий

Заместитель премьер-министра Анатолий Сивак представил коллективу нового начальника Белорусской железной дороги Валерия Веренича, сообщает БЕЛТА.

Указом Президента Республики Беларусь от 12 августа 2024 года №318Валерий Вереничназначен начальником Белорусской железной дороги. До назначения на данную должность он работал первым заместителем министра транспорта и коммуникаций.



"Для железнодорожников он не новый человек. В этом году Валерий Веренич перешел на работу в Министерство транспорта и коммуникаций. Там он посмотрел на работу железнодорожного транспорта под другим углом, начал понимать, что такое госслужба и как здесь устроена система принятия решений на самом высоком уровне", - отметил Анатолий Сивак.



Он добавил, что одно из самых важных напутствий новому главе БЖД от Александра Лукашенко - это восстановление того, что потеряно. "Потери всегда происходят. Они не всегда напрямую зависят от руководителей и сотрудников. Часто на этот влияет время, а его суть - это изменения", - сказал заместитель премьер-министра.



Также в своем напутствии он подчеркнул, что БЖД стоит инвестировать не только в кадры, но и в производственный потенциал.



"Железная дорога - это очень сложный организм, серьезные основные фонды, которые ежедневно находятся в движении и контакте. А развиваться такой комплекс будет только при условии соответствующих инвестиций, и этим необходимо заняться. Развернуть инвестиционный цикл на всей БЖД - задача номер один сегодня", - констатировал вице-премьер.



Говоря об управленческих процессах, он обратил внимание, что новые предложения по этому вопросу будут поддержаны. "При этом существующий коллектив БЖД, по моим оценкам, является образцом эффективности в сфере железнодорожного транспорта. Это можно оценить через показатели себестоимости и затрат. Уже много раз оценивалось то, что происходило на востоке и на западе, но конкурентоспособность Белорусской железной дороги доказана временем", - заявил Анатолий Сивак.



Заместитель премьер-министра пожелал коллективу Белорусской железной дороги под руководством нового начальника положительных результатов в работе, а также скорейшего преодоления всех сложностей.



Фото: БЕЛТА

