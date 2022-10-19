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Анатолий Сивак рассказал, как правительство будет сдерживать рост стоимости строительства жилья

Белорусское правительство сегодня держит ответ перед парламентариями. В Овальном зале перед депутатами и сенаторами доклад представляет вице-премьер, курирующий транспорт, сферу ЖКХ и строительный комплекс. Анатолий Сивак отметил, что в республике приняты меры для сдерживания роста стоимости строительства жилья. Это прежде всего расширение государственного регулирования цен на материалы. Кроме того, в планах значительно увеличить объемы возведения арендных квадратных метров и упростить проведение необходимых процедур.

В текущем году особое внимание уделено вопросам упрощения процедур строительства. На уровне Президента Республики Беларусь и правительства принят ряд нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы типового проектирования, разработки предпроектной документации, получения разрешительной документации на строительство объектов, возведение и ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, проведения государственной экспертизы, проектной документации и общественных обсуждений. Эта работа в настоящее время продолжается в рамках утвержденного в правительстве плана.
Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси

Большое внимание также экспорту строительной отрасли. Объемы подрядных работ за рубежом за 8 месяцев этого года выросли в 2 раза.

Фото: SB.BY

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