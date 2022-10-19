Анатолий Сивак рассказал, как правительство будет сдерживать рост стоимости строительства жилья

В текущем году особое внимание уделено вопросам упрощения процедур строительства. На уровне Президента Республики Беларусь и правительства принят ряд нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы типового проектирования, разработки предпроектной документации, получения разрешительной документации на строительство объектов, возведение и ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, проведения государственной экспертизы, проектной документации и общественных обсуждений. Эта работа в настоящее время продолжается в рамках утвержденного в правительстве плана.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси