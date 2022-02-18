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Сивец: Работа с населением - одно из ключевых направлений деятельности белорусских парламентариев

В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан. Сенаторы активно помогают людям решать житейские проблемы. Так, личный прием граждан провел Сергей Сивец. По словам председателя Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики, работа с населением - одно из ключевых направлений деятельности парламентариев. А личный прием - это возможность разъяснить людям те или иные правовые нюансы и сориентировать граждан, как им в установленном порядке попытаться положительно разрешить волнующие их проблемы. Кроме этого, информация, которую сенаторы получают от населения, - это определенный сигнал к действию, к тому, чтобы держать в фокусе внимания эти проблемы при законотворческой работе.

Подобного рода общение с гражданами многократно возрастает, значимость кратно возрастает в связи с предстоящим референдумом, потому что у нас есть дополнительная возможность поговорить с гражданами в том числе по тем новациям, которые предлагается внести в наш Основной закон и где-то спроецировать даже те новации на конкретную правовую ситуацию. Поэтому я думаю, что мы эту работу будем продолжать. Эта работа крайне ценна для белорусских парламентариев, ну и, конечно, мы испытываем в том числе и профессиональное, и личное удовлетворение, если нам удается помочь гражданам разобраться в ситуации.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси


Сенаторы практикуют различные формы работы с обращениями граждан, в том числе с выездом на места. Кроме того, выстроена система контроля за исполнением принятых решений. Такой подход дополнительно дисциплинирует исполнителей.

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