Сивец: Работа с населением - одно из ключевых направлений деятельности белорусских парламентариев

Подобного рода общение с гражданами многократно возрастает, значимость кратно возрастает в связи с предстоящим референдумом, потому что у нас есть дополнительная возможность поговорить с гражданами в том числе по тем новациям, которые предлагается внести в наш Основной закон и где-то спроецировать даже те новации на конкретную правовую ситуацию. Поэтому я думаю, что мы эту работу будем продолжать. Эта работа крайне ценна для белорусских парламентариев, ну и, конечно, мы испытываем в том числе и профессиональное, и личное удовлетворение, если нам удается помочь гражданам разобраться в ситуации.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси