Сивец: Сенаторы активно вовлечены в решение проблем граждан

Обращения граждан, особенно когда они касаются публично-правовой сферы, - это как раз и реализация конституционного права на управление делами общества и государства, потому что они коммуницируют с органами государственной власти, фокусируют внимание соответствующих должностных лиц на тех проблемных вопросах, которые есть в нашей общественной жизни. И это побуждает, стимулирует органы власти и управления принимать соответствующие решения для обеспечения конституционных прав и свобод граждан, для решения тех оперативных задач и проблем, которые есть в повседневной жизни.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси