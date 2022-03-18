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Сивец: Сенаторы активно вовлечены в решение проблем граждан

Сенаторы активно вовлечены в решение проблем граждан - таким мнением во время личного приема поделился председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец. Так, за январь-февраль в верхнюю палату парламента поступило 716 обращений граждан. Из них по профилю комиссии 152 обращения, 122 касались вопросов, связанных с референдумом по внесению изменений и дополнений в Конституцию, что говорит о высокой инициативности граждан.

Обращения граждан, особенно когда они касаются публично-правовой сферы, - это как раз и реализация конституционного права на управление делами общества и государства, потому что они коммуницируют с органами государственной власти, фокусируют внимание соответствующих должностных лиц на тех проблемных вопросах, которые есть в нашей общественной жизни. И это побуждает, стимулирует органы власти и управления принимать соответствующие решения для обеспечения конституционных прав и свобод граждан, для решения тех оперативных задач и проблем, которые есть в повседневной жизни.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Обращения граждан с инициативными предложениями, в том числе и жалобами на действия органов госуправления - это для сенаторов определенный сигнал к тому, чтобы обратить на эту сферу общественных отношений пристальное внимание, а также инициировать в законотворческом плане какие-то изменения.

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