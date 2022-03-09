Сивков: США сделали Украину полигоном для испытаний биологического оружия

США сделали Украину полигоном для испытаний биологического оружия, а теперь опасаются потерять контроль над биолабораториями в Одессе и Киеве, сообщил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук доктор военных наук Константин Сивков.



По мнению эксперта, если бы Россия своевременно не начала спецоперацию в Украине, то мир ждала бы глобальная катастрофа.

Украинцы не только лишились бы земли "из-за бешеных долгов властей перед англосаксами", но и стали бы подопытными, на которых бы испытывали создаваемое в Украине биологическое оружие.

