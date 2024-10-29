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Сийярто: Я верю, что евразийская кооперация - это условие победы
Конференция по евразийской безопасности фокусируется на коммуникации, мире и справедливости - ключевых элементах стабильного будущего.
О совместном безопасном мире говорили и делились своим мнением эксперты.
Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:
Я верю, что евразийская кооперация - это условие победы. Я понимаю, что если не будет евразийской кооперации, то не будет нестабильной ситуации. А без диалога, без прямого взаимодействия евразийская кооперация не будет конструктивной. Помню те времена, когда федеральный канцлер Германии Ангела Меркель говорила о строительстве моста между Лиссабоном и Владивостоком. Я надеюсь, что в будущем мы сможем вернуться к ситуации, когда эта тема снова окажется на повестке.
Найти взаимопонимание между разными центрами силы и снизить градус напряжения на европейском континенте - одна из задач подобных форумов. Как и поиск путей к выстраиванию новой архитектуры безопасности на евразийском материке в условиях краха старой однополярной модели. Все это в перспективе будет отражено в Хартии многообразия и многополярности - ее проект обсудили на конференции.
Рави Батра, глава юридической фирмы (США): "Сама идея подобной Хартии - это уже достижение. И этот документ действительно был бы гораздо сильнее, если бы к нему присоединились Соединенные Штаты и страны НАТО. Уже сделан важный шаг к тому, чтобы участников стало больше. Почему подобное обсуждение важно? Я могу ответить так: в первую очередь я очень благодарен Беларуси за подобную открытую конференцию. У людей ведь всегда 2 выбора. Когда возникает конфликт, можно отправиться в ресторан и спокойно обсудить все вопросы за ужином, а можно и начать драку".
Действительно, и нации могут поступать точно также: или сесть за стол переговоров, или пойти на поле боя. Но после первого боя будет следующий, а затем и следующий. Как за Первой мировой началась Вторая мировая.
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