Сийярто: Я верю, что евразийская кооперация - это условие победы

Конференция по евразийской безопасности фокусируется на коммуникации, мире и справедливости - ключевых элементах стабильного будущего.

О совместном безопасном мире говорили и делились своим мнением эксперты.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:

Я верю, что евразийская кооперация - это условие победы. Я понимаю, что если не будет евразийской кооперации, то не будет нестабильной ситуации. А без диалога, без прямого взаимодействия евразийская кооперация не будет конструктивной. Помню те времена, когда федеральный канцлер Германии Ангела Меркель говорила о строительстве моста между Лиссабоном и Владивостоком. Я надеюсь, что в будущем мы сможем вернуться к ситуации, когда эта тема снова окажется на повестке.

Найти взаимопонимание между разными центрами силы и снизить градус напряжения на европейском континенте - одна из задач подобных форумов. Как и поиск путей к выстраиванию новой архитектуры безопасности на евразийском материке в условиях краха старой однополярной модели. Все это в перспективе будет отражено в Хартии многообразия и многополярности - ее проект обсудили на конференции.

Рави Батра, глава юридической фирмы (США): "Сама идея подобной Хартии - это уже достижение. И этот документ действительно был бы гораздо сильнее, если бы к нему присоединились Соединенные Штаты и страны НАТО. Уже сделан важный шаг к тому, чтобы участников стало больше. Почему подобное обсуждение важно? Я могу ответить так: в первую очередь я очень благодарен Беларуси за подобную открытую конференцию. У людей ведь всегда 2 выбора. Когда возникает конфликт, можно отправиться в ресторан и спокойно обсудить все вопросы за ужином, а можно и начать драку".