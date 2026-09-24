СК Беларуси предупредил о вербовке граждан для терактов на объектах инфраструктуры

Попытки вербовать белорусов в Telegram для совершения терактов фиксирует Следственный комитет. Здесь не лишним будет напомнить, что Уголовное законодательство Беларуси предусматривает за совершение террористических актов исключительную меру наказания.

Как сообщает СК, так называемые кураторы в мессенджерах предлагают за денежное вознаграждение совершить теракт на железной дороге или на других объектах инфраструктуры.

Как наглядный пример, история 18-летнего парня: с ним связался неизвестный и предложил якобы легко заработать. Для этого нужно было поджечь релейные шкафы, но юноша проявил разумную бдительность.

Александр Рудько, замначальника управления главного следственного управления Следственного комитета Беларуси:

"Злоумышленники не скрывают, что целью такой акции на территории Беларуси является нарушение международной логистики с Российской Федерацией, а также создание условий для катастрофы на железной дороге и гибели людей. Молодой человек сразу же сообщил об этом в правоохранительные органы. Следственный комитет Республики Беларусь располагает сведениями об иных неоднократных попытках вербовки наших граждан. Напоминаем, что такие деяния квалифицируются по ст.289 (Акт терроризма) Уголовного кодекса Беларуси, а санкция статьи предусматривает исключительную меру наказания".

Акт терроризма предусматривает исключительную меру наказания

В СК подчеркнули, что любые радикальные ячейки будут установлены еще на стадии формирования, а террористическая деятельность пресечена на стадии приготовления.

Важно быть бдительными и не поддаваться на провокации, а в случае подозрительных бесед в мессенджерах, когда неизвестные толкают на преступления, незамедлительно обращаться в милицию.