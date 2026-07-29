СК возбудил уголовное дело по факту обрушения строительных лесов в Минске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения строительных лесов в Минске. На месте работает следственно-оперативная группа: проводится осмотр, фиксируется следовая картина, опрашиваются очевидцы, изымается техническая документация.

Play ЧП на стройплощадке в Минске: пострадавших под завалами не обнаружено В Минске на стройке по ул.Киселева обрушились леса, один человек погиб

Трагедия произошла 29 июля. В момент падения лесов на помостах различных ярусов 9-этажного здания находились строители. Погиб 37-летний арматурщик, его шесть коллег госпитализированы.



Пострадавшие были доставлены в столичные учреждения здравоохранения с предварительными диагнозами ЧМТ, повреждения связок суставов, ушибы, рваные раны. Были проведены диагностические исследования и медицинские консилиумы. Четверо пострадавших направлены на амбулаторное лечение по месту жительства.

А на месте ЧП спасатели стабилизируют конструкции на верхних этажах здания для проведения безопасных работ на земле.