СК возбудил уголовное дело по факту пожара в доме по ул. Ленина в Минске

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в доме по ул. Ленина в Минске.

По данным следствия, вечером 28 июня на мансардном этаже жилого дома №9 по ул.Ленина произошло возгорание, которое стремительно распространилось и привело к повреждению помещений. В результате пожара было повреждено и уничтожено имущество госорганов, юридических и физических лиц, по предварительным оценкам, на сумму не менее 450 тыс. рублей.

По результатам проведенной проверки установлено, что причиной возникновения пожара стало нарушение требований пожарной безопасности, в том числе при использовании электрических сетей и электроприборов.

Ленинским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.304 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение ущерба в крупном размере) УК. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе лиц, причастных к возникновению пожара и объема причиненного ущерба. Особое внимание будет уделено вопросам устранения причин и условий происшествия.