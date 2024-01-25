СК Беларуси начал спецпроизводство в отношении 20 так называемых аналитиков Тихановской

Следственный комитет начал процесс специального производства в отношении 20 так называемых аналитиков Светланы Тихановской. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Как пояснили в следственном ведомстве, обвиняемые присоединились к заговору с целью захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем, вошли в экстремистские формирования, созданные для обеспечения эффективности преступной деятельности.

Указанные лица принимали активное участие в выработке и реализации концепции деструктивной деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, а также способствовали возбуждению социальной вражды и розни в обществе.

Соответствующее решение согласовано генеральным прокурором Республики Беларусь.

Сообщается, что фигуранты Григорий Астапеня, Филипп Биканов, Юрий Дракохруст, Андрей Казакевич, Анна Красулина, Евгений Крыжановский, Денис Кучинский, Вероника Лапутько, Александр Логвинец, Анна Любакова, Василий Наумов, Мария Рогова, Петр Рудковский, Алеся Рудник, Наталья Рябова, Павел Усов, Татьяна Чулицкая, Александр Шлык и Екатерина Шматина обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 130 (пособничество в умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц), ч. 1 ст. 357 (заговор, совершенный с целью захвата государственной власти неконституционным путем), ч. 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 361 (пособничество в публичных призывах к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, призывах, обращенных к иностранному государству, иностранной и международной организации, совершить действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенных с использованием средств массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет), а также ч. 3 ст. 361-1 (вхождение лица в состав экстремистского формирования в целях совершения преступления экстремистской направленности (участие в экстремистском формировании)) УК.