СК Беларуси озвучил подробности дела о попытке срыва республиканского референдума в 2022 году

В Следственном комитете озвучили подробности расследования попытки срыва в Беларуси республиканского референдума в 2022 году.

По материалам дела, беглыми экстремистами под руководством западных кураторов был разработан единый план, как оказать влияние на членов избирательной комиссии. Среди прочего, он предполагал рассылку писем с угрозами членам ЦИК и комиссий по референдуму.

Понимая авторитет госорганов для белорусского населения, представители так называемых демократических сил отправляли заготовленные тексты от имени якобы судей, прокуроров и силовиков.

Кроме того, находясь за рубежом, радикалы нашли авторов в Беларуси, которые согласились (за небольшую оплату) написать и отправить письма с угрозами.



Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

На первоначальном этапе правоохранительными органами пресечена деятельность 7 лиц. В 2022 году они осуждены к лишению свободы на срок от 2 до 3 лет. Большинство из адептов отмечали, что были вовлечены в преступную деятельность путем обмана со стороны иностранных "советчиков".

"В порядке специального производства окончено расследование уголовного дела в отношении разработчиков и идейных вдохновителей преступного плана - Е.Жилочкиной (Живоглод), А.Добровольского, П.Либера, П.Маринича. Им предъявлены обвинения по ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, комиссий по референдуму, совершенное с применением угрозы и иным способом, группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Уголовное дело передано Генеральному прокурору для направления в суд", - подчеркнул Суходольский.