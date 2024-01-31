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СК Беларуси озвучил подробности дела о попытке срыва республиканского референдума в 2022 году
В Следственном комитете озвучили подробности расследования попытки срыва в Беларуси республиканского референдума в 2022 году.
По материалам дела, беглыми экстремистами под руководством западных кураторов был разработан единый план, как оказать влияние на членов избирательной комиссии. Среди прочего, он предполагал рассылку писем с угрозами членам ЦИК и комиссий по референдуму.
Понимая авторитет госорганов для белорусского населения, представители так называемых демократических сил отправляли заготовленные тексты от имени якобы судей, прокуроров и силовиков.
Кроме того, находясь за рубежом, радикалы нашли авторов в Беларуси, которые согласились (за небольшую оплату) написать и отправить письма с угрозами.
Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
На первоначальном этапе правоохранительными органами пресечена деятельность 7 лиц. В 2022 году они осуждены к лишению свободы на срок от 2 до 3 лет. Большинство из адептов отмечали, что были вовлечены в преступную деятельность путем обмана со стороны иностранных "советчиков".
"В порядке специального производства окончено расследование уголовного дела в отношении разработчиков и идейных вдохновителей преступного плана - Е.Жилочкиной (Живоглод), А.Добровольского, П.Либера, П.Маринича. Им предъявлены обвинения по ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, комиссий по референдуму, совершенное с применением угрозы и иным способом, группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Уголовное дело передано Генеральному прокурору для направления в суд", - подчеркнул Суходольский.
В преддверии единого дня голосованияв ведомстве подчеркнули, что беглые преступники, желая получить финансирование от иностранных фондов, продолжают предпринимать попытки вовлечь белорусов в экстремистскую деятельность. Как всегда, создавая мнимую видимость ее законности. Любые попытки сорвать или вмешаться в избирательный процесс будут наказываться согласно Уголовному кодексу.
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