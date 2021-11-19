СК Беларуси признал 65 человек потерпевшими по делу о жестокости на границе

65 человек признаны потерпевшими по уголовному делу о преступлении против безопасности человечества, сообщил председатель Следственного комитета Беларуси. Дмитрий Гора отметил, что среди пострадавших - двое белорусов, один гражданин России, а остальные - граждане Ирака, среди которых 14 несовершеннолетних.

СК квалифицировал действия польских силовиков в отношении беженцев как преступление против безопасности человечества. 16 ноября навсегда останется у них в памяти. Режим Дуды применил против беззащитных людей их маленьких детей (и против моих коллег-журналистов, которые освещали кризис на границе) слезоточивый газ и светошумовые гранаты.