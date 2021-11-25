СК Беларуси проводит проверку по факту обнаружения избитых беженцев на границе с Польшей

Следственный комитет подключился к делу об избиении поляками беженцев на границе. Речь идет об инциденте 21 ноября на участке заставы Песчатка. Известно, что назначен ряд экспертиз, необходимо определить тяжесть последствий и дать правовую оценку действиям польской стороны. Напомним, в Каменецком районе была обнаружена группа обессиленных и измученных иностранцев. У двоих граждан Ирака - мужчин - были переломы костей ног.

Сейчас двое беженцев проходят лечение в Каменецкой больнице, им сделали операцию, и на реабилитацию потребуется время. Со слов пострадавших, их группа (12 человек, среди которых были и дети) уже находилась на территории Польши, но там их задержали местные пограничники, избили, вывезли к границе с Беларусью. Уже измученных и обессиленных людей в лесу нашли белорусские пограничники, согрели, накормили и вызвали медпомощь.