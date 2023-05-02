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СК Беларуси расследует дело в отношении владельца фирмы по производству памятников
Рекордное число потерпевших, ущерб - более миллиона рублей. Владелец фирмы по производству памятников попал в международный розыск. Сегодня СК и ДФР рассказали подробности дела о крупной афере. Руководителю "Студии гранита RG" Сергею Руденко предъявлено заочное обвинение.
Директору "Студия гранита RG" заочно предъявлено обвинение
По уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере с гранитными памятниками проходит рекордное число потерпевших - более 200 человек. В ходе расследования было установлено, что свой бизнес фигурант начал в 2017 году. На тот момент компания имела название "Ритуал Гранит", позже (в 2022 году) была переименована в "Студию гранита RG", от имени которой и осуществлялась преступная деятельность.
Руденко объявлен в международный розыск
Мужчина, сознавая, что все его аферы скоро раскроются, обеспокоился личной безопасностью и чтобы избежать уголовного преследования, сбежал в Польшу - страну, которая по сути уже стала пристанищем для преступников. Там Руденко продолжал оформлять заказы, которые выполнять не собирался. В качестве обязательного условия предоплата на расчетный счет до 70 %. После получения деньги переводились на зарубежный счет и тратились на личные нужды обвиняемого, а для потерпевших придумывались различные версии: загруженность производства, большие объемы заказов, возникшие форс-мажорные обстоятельства.
С целью возмещения ущерба потерпевшим Департаментом финансовых расследований во взаимодействии со Следственным комитетом проведен ряд следственных мероприятий, благодаря которым удалось установить и наложить арест на имущество предприятия и бизнесмена. Среди арестованного имущества 12 автомобилей, 3 квартиры, 2 загородных дома, а также производственные здания и сооружения.
Изготовление памятников не единственное, на чем незаконно зарабатывал Руденко
И как дополнили в Следственном комитете, изготовление памятников не единственное, на чем зарабатывал Руденко. По всей стране он также создал организации по выдаче микрозаймов, от имени которых заключались договоры. В ходе расследования выяснилось, что сделки на выдачу микрозаймов на "выгодных" условиях заключили больше 2 тысяч человек.
Также следствие насчитало более 2 миллионов рублей неуплаченных налогов. В СК подчеркивают, что главная задача сейчас - восстановление прав потерпевших, поэтому не исключается возможность применения процедуры специального производства при расследовании уголовного дела.
Фото: pixabay.com