СК Беларуси расследует дело в отношении владельца фирмы по производству памятников

Мужчина, сознавая, что все его аферы скоро раскроются, обеспокоился личной безопасностью и чтобы избежать уголовного преследования, сбежал в Польшу - страну, которая по сути уже стала пристанищем для преступников. Там Руденко продолжал оформлять заказы, которые выполнять не собирался. В качестве обязательного условия предоплата на расчетный счет до 70 %. После получения деньги переводились на зарубежный счет и тратились на личные нужды обвиняемого, а для потерпевших придумывались различные версии: загруженность производства, большие объемы заказов, возникшие форс-мажорные обстоятельства.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси