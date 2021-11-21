СК Беларуси установил 109 потерпевших беженцев от действий польских силовиков

Светошумовые гранаты, водометы и химикаты. Напомним, так польская сторона встретила беженцев на границе. Следственный комитет установил 109 потерпевших после "гостеприимства" Польши. Среди них 22 женщины, 15 детей, из которых 10 малолетних. Все потерпевшие допрошены. В отношении их назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается.