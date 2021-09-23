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СК Беларуси возбудил уголовное дело по факту обнаружения на белорусско-польской границе избитого иракца
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Заведомое оставление в опасности" после того, как на границе с Польшей обнаружили 19-летнего иракца в тяжелом состоянии. По первоначальным данным, связано это с многочисленными телесными повреждениями. Сейчас за жизнь мужчины борются наши медики. Парня без сознания обнаружили белорусские пограничники в тяжелом состоянии с признаками переохлаждения и обезвоживания. Позже мужчина рассказал, что с территории Польши его выдворили с применением физической силы вооруженные люди в форме.
Как рассказали в Следственном комитете, это не единственный случай, когда силовики соседнего государства не приняли мер для оказания помощи человеку, находившемуся в опасности. В производстве следователей находятся и другие уголовные дела, возбужденные по фактам обнаружения тел иракцев вблизи госграницы.
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