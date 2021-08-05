СК Беларуси возбудил уголовное дело после гибели мигранта на границе с Литвой

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели мигранта на границе с Литвой. Напомним, белорусские пограничники обнаружили мужчину в очень тяжелом физическом состоянии возле погранперехода "Бенякони", спасти его не удалось. Следователи осмотрели место ЧП, зафиксировали следовую картину, допросили свидетелей, в том числе сотрудников Госпогранкомитета и местных жителей.