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СК Беларуси возбудил уголовное дело после гибели мигранта на границе с Литвой

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели мигранта на границе с Литвой. Напомним, белорусские пограничники обнаружили мужчину в очень тяжелом физическом состоянии возле погранперехода "Бенякони", спасти его не удалось. Следователи осмотрели место ЧП, зафиксировали следовую картину, допросили свидетелей, в том числе сотрудников Госпогранкомитета и местных жителей.

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