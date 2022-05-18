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СК Беларуси возбудил уголовное дело в отношении Андрея Стрижака

СК Беларуси дополнительно возбудил уголовное дело в отношении одного из руководителей экстремистского формирования BYSOL Андрея Стрижака. Как заявили сегодня в ведомстве, через социальные сети он занимался вербовкой, обучением и финансированием белорусов для участия в боевых действиях. В дальнейшем они направлялись на территорию Украины в составе вооруженных формирований и националистических батальонов. Сам же Стрижак находится в международном розыске за совершенные ранее преступления, скрывается от уголовного преследования за рубежом и продолжает подталкивать белорусов на новые преступления. Так, сейчас возбуждено уголовное дело за финансирование участия в военных действиях на территории иностранного государства.

По данным следствия, в феврале текущего года Андрей Стрижак - один из руководителей экстремистского формирования BYSOL, которое ранее спонсировало протестную и экстремистскую деятельность, переформатировал направление платформы на сбор денежных средств для финансирования и материального обеспечения вооруженного конфликта и военных действий на территории сопредельного государства. Денежные потоки направлялись в Украину при помощи так называемого фонда солидарности и его структурных подразделений. Кроме того, следствием зафиксированы факты перечисления денег экстремистскому формированию гражданами Беларуси для материального обеспечения наемников. Это является непосредственным их участием в финансировании военного конфликта. Отдельные такие граждане уже установлены.
Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси

Следственный комитет напоминает, что, переводя деньги в подобные фонды экстремистских формирований, люди автоматически становятся пособниками совершения преступлений. Расследование уголовного дела в отношении Стрижака продолжается.

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