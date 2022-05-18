СК Беларуси возбудил уголовное дело в отношении Андрея Стрижака

По данным следствия, в феврале текущего года Андрей Стрижак - один из руководителей экстремистского формирования BYSOL, которое ранее спонсировало протестную и экстремистскую деятельность, переформатировал направление платформы на сбор денежных средств для финансирования и материального обеспечения вооруженного конфликта и военных действий на территории сопредельного государства. Денежные потоки направлялись в Украину при помощи так называемого фонда солидарности и его структурных подразделений. Кроме того, следствием зафиксированы факты перечисления денег экстремистскому формированию гражданами Беларуси для материального обеспечения наемников. Это является непосредственным их участием в финансировании военного конфликта. Отдельные такие граждане уже установлены.

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси