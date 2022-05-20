СК Беларуси возбудил уголовное дело в отношении Степана Путило и Яна Рудика

Вышеуказанные террористы неоднократно призывали к разжиганию социальной вражды и розни, блокировке дорог и координации уличных беспорядков, совершению терактов на железной дороге и диверсий на предприятиях, которые могли привести к техногенным катастрофам. Стоит отметить, что сами обвиняемые находились за пределами страны, однако подталкивали людей к совершению тяжких преступлений, посягательству на независимость, территориальную целостность, суверенитет и общественную безопасность Республики Беларусь. Следственный комитет напоминает: участие в деятельности террористической организации влечет наступление уголовной ответственности,не поддавайтесь на провокации, задумайтесь о последствиях ваших действий".

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси