СК Беларуси возбудил уголовное дело в отношении Степана Путило и Яна Рудика
Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении Степана Путило и Яна Рудика за организацию и руководство деятельностью террористической организации. Как прокомментировали в ведомстве, с 2020 года обвиняемые использовали свои информационные ресурсы для дестабилизации обстановки на территории Беларуси и радикализации так называемых акций протеста.
Вышеуказанные террористы неоднократно призывали к разжиганию социальной вражды и розни, блокировке дорог и координации уличных беспорядков, совершению терактов на железной дороге и диверсий на предприятиях, которые могли привести к техногенным катастрофам. Стоит отметить, что сами обвиняемые находились за пределами страны, однако подталкивали людей к совершению тяжких преступлений, посягательству на независимость, территориальную целостность, суверенитет и общественную безопасность Республики Беларусь. Следственный комитет напоминает: участие в деятельности террористической организации влечет наступление уголовной ответственности,не поддавайтесь на провокации, задумайтесь о последствиях ваших действий".
Неотвратимость ответственности
Решением Верховного суда по заявлению генерального прокурора экстремистское формирование NEXTA с входящими в него структурными подразделениями признано террористической организацией. С 8 апреля 2022 года ее деятельность на территории Беларуси запрещена.