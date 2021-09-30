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СК Беларуси: Все, кто заигрался в революцию здесь и за рубежом, ответят перед законом
Касается это и тех, кто размещает комментарии в соцсетях или мессенджерах, публикует видео с явными призывами к насилию и свержению власти. Силовой блок уже промониторил интернет и вычислил этих "диванных" экспертов. У них хватило смелости писать оскорбления и в адрес правоохранительного блока, глумиться над гибелью офицера КГБ. А сегодня они рассказывают, что сожалеют, раскаиваются и готовы понести ответственность.
Следственным комитетом Беларуси расследуется уголовное дело об убийстве сотрудника КГБ в связи с осуществлением им служебной деятельности. Эта страшная трагедия шокировала население страны, принимая во внимание тот факт, что офицер участвовал в специальных мероприятиях по отработке лиц, причастных к террористической деятельности. После появления информации о трагедии в сети Интернет различные деструктивно настроенные лица, находящиеся за пределами Республики Беларусь, стали призывать к насилию в отношении правоохранителей и даже к убийствам. Схожая ситуация имела место после гибели экипажа самолета в Барановичах.
Как стало известно, Следственный комитет в отношении фигуранта коррупционного дела Валерия Цепкало возбудил еще одно уголовное дело за призывы к действиям, причиняющим вред национальной безопасности Беларуси. Цепкало, который находится за пределами страны, разместил в Интернете видеозапись, где публично призвал к вооруженному захвату государственной власти. Следственный комитет обращает внимание: за подобного рода деяния предусмотрена уголовная ответственность. Виновных установят, и их действиям будет дана принципиальная правовая оценка.
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