СК Беларуси: Все, кто заигрался в революцию здесь и за рубежом, ответят перед законом

Следственным комитетом Беларуси расследуется уголовное дело об убийстве сотрудника КГБ в связи с осуществлением им служебной деятельности. Эта страшная трагедия шокировала население страны, принимая во внимание тот факт, что офицер участвовал в специальных мероприятиях по отработке лиц, причастных к террористической деятельности. После появления информации о трагедии в сети Интернет различные деструктивно настроенные лица, находящиеся за пределами Республики Беларусь, стали призывать к насилию в отношении правоохранителей и даже к убийствам. Схожая ситуация имела место после гибели экипажа самолета в Барановичах.

Владимир Шишко, начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции СК Беларуси