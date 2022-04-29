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СК Беларуси: завершено расследование в отношении руководителя экстремистского формирования "Белсат"

Завершено расследование в отношении руководителя экстремистского формирования "Белсат", об этом заявили в СК.

По данным следствия, обвиняемая Ирина Славникова c 2020 года и на протяжении двух лет объединила журналистов, которые создавали и размещали экстремистские материалы на многих польских медиаресурсах.
Она же занималась управленческой деятельностью. В СК также отмечают, что именно эта дама формировала состав команды, распределяла роли, корректировала новостную повестку, финансировала деятельность преступной группы. По инициативе Следственного комитета и МВД эта группа людей признана экстремистским формированием, а ее деятельность запрещена на территории нашей страны.

Женщина и сама принимала активное участие в незаконных акциях. Днем 30 августа 2020 года, находясь в центральной части Минска, она вместе с иными гражданами выходила на проезжую часть, блокировала движение транспорта и выкрикивала различные лозунги. В ходе следствия изучена личность уроженки Гомеля - женщина ранее не судима, имеет высшее образование и не работала. Действия обвиняемой квалифицированыкак руководство экстремистским формированием и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Беларуси по г. Минску

Ирина Славникова была задержана в конце октября 2021 года, а в ноябре в отношении нее было возбуждено уголовное дело. Сейчас к обвиняемой применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.


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