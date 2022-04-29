СК Беларуси: завершено расследование в отношении руководителя экстремистского формирования "Белсат"

Завершено расследование в отношении руководителя экстремистского формирования "Белсат", об этом заявили в СК.



По данным следствия, обвиняемая Ирина Славникова c 2020 года и на протяжении двух лет объединила журналистов, которые создавали и размещали экстремистские материалы на многих польских медиаресурсах.

Она же занималась управленческой деятельностью. В СК также отмечают, что именно эта дама формировала состав команды, распределяла роли, корректировала новостную повестку, финансировала деятельность преступной группы. По инициативе Следственного комитета и МВД эта группа людей признана экстремистским формированием, а ее деятельность запрещена на территории нашей страны.