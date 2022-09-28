СК начал процесс спецпроизводства в отношении администраторов экстремистского формирования

Реализация механизма специального производства позволит заочно привлечь обвиняемых к уголовной ответственности, применить конфискацию имущества, в том числе зарегистрированное на иных лиц, с целью его сокрытия, применить иные меры, предусмотренные действующим законодательством. Кроме того, в ближайшее время планируется начать специальное производство в отношении обвиняемых по делу о так называемом Координационном совете по фактам совершения заговора с целью захвата государственной власти, публичных призывов к действиям в ущерб национальной безопасности Республики Беларусь, организации и активного участия в деятельности экстремистских формирований.

Евгений Архиреев, начальник главного следственного управления СК Беларуси