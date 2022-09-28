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СК начал процесс спецпроизводства в отношении администраторов экстремистского формирования
Специальное производство начато в отношении администраторов экстремистского формирования "Черная книга Беларуси". Фигурантам грозит до 12 лет - об этом сегодня заявили на брифинге в Следственном комитете. Такая форма предусматривает возможность направления в суд и рассмотрения уголовных дел в отношении лиц, находящихся за пределами страны и совершивших преступления против мира и безопасности человечества, против государства, а также ряд иных преступлений, влекущих угрозы национальной безопасности.
Реализация механизма специального производства позволит заочно привлечь обвиняемых к уголовной ответственности, применить конфискацию имущества, в том числе зарегистрированное на иных лиц, с целью его сокрытия, применить иные меры, предусмотренные действующим законодательством. Кроме того, в ближайшее время планируется начать специальное производство в отношении обвиняемых по делу о так называемом Координационном совете по фактам совершения заговора с целью захвата государственной власти, публичных призывов к действиям в ущерб национальной безопасности Республики Беларусь, организации и активного участия в деятельности экстремистских формирований.
СК подготовил спецпроизводство в отношении Белорусского фонда спортсолидарности
Следователями также подготовлены материалы для начала специального производства в отношении руководителей и участников "Белорусского фонда спортивной солидарности", которые обращались к иностранным государствам и международным организациям с призывами бойкотировать проведение в Беларуси ряда спортивных мероприятий и не допускать наших спортсменов к соревнованиям.
В производстве Главного управления по расследованию преступлений организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь находится целый ряд уголовных дел о преступлениях, лица которые их совершившие, скрываются за границей, преступления эти, как правило, экстремистской направленности. С учетом категории совершенных данными лицами преступлений в ближайшее время планируется проведение специального производства с передачей данных уголовных дел прокурору для направления в суд.
Вопрос о начале спецпроизводства в отношении Координационного совета
В ближайшее время следствием будет рассмотрен вопрос о начале специального производства в отношении руководителей и участников так называемого Координационного совета, которые с целью захвата власти неконституционным путем создали экстремистское формирование и призывали к санкциям и иным незаконным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.
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