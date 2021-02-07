СК направил в Польшу документы на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича

Следственный комитет направил в Польшу документы на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале СК. С Варшавой у Минска заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции. В Следственном комитете отмечают, что, принимая решение сбежать, преступник всегда считает, что таким образом можно избежать наказания. Однако практика показывает, что это не удастся, где бы ни прятались и куда бы ни бежали правонарушители.