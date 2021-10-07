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СК: новое уголовное дело в отношении "ТУТ БАЙ МЕДИА"
Сегодня Следственный комитет сообщил: в отношении сотрудников "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды. Как уточняют в комитете, в рамках уже расследуемого уголовного дела следователи пришли к выводу, что в действиях некоторых должностных и иных лиц усматриваются признаки разжигания розни. Первое дело в отношении руководителей компании было возбуждено в мае этого года за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. В августе информационную продукцию TUT.BY (включая соцсети и другие проекты) суд признал экстремистскими материалами. Их распространение считается административным правонарушением.
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