СК: новое уголовное дело в отношении "ТУТ БАЙ МЕДИА"

Сегодня Следственный комитет сообщил: в отношении сотрудников "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды. Как уточняют в комитете, в рамках уже расследуемого уголовного дела следователи пришли к выводу, что в действиях некоторых должностных и иных лиц усматриваются признаки разжигания розни. Первое дело в отношении руководителей компании было возбуждено в мае этого года за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. В августе информационную продукцию TUT.BY (включая соцсети и другие проекты) суд признал экстремистскими материалами. Их распространение считается административным правонарушением.