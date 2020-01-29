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СК отказал в возбуждении уголовного дела о гибели белорусов на отдыхе в Египте
В октябре прошлого года 56-летний мужчина был помещен в госпиталь Шарм-эль-Шейха, где на следующий день скончался. По возвращении домой после госпитализации скончалась и его супруга. В заключении экспертов говорится, что смерть пары наступила в результате отравления неустановленным веществом. Неизвестными остаются и обстоятельства его попадания в организм супругов. В СК сообщили - египетской стороной были предоставлены сведения о питании в отеле. Также были опрошены десятки туристов, посетивших с октября по конец ноября прошлого года отель, в котором проживали погибшие, в том числе туристы, одновременно отдыхавшие с ними в отеле. Жалоб на плохое самочувствие и качество обслуживания они не высказывали.
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