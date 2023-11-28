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СК: по делу координационного совета в качестве подозреваемых привлечены более ста человек
В качестве подозреваемых по делу координационного совета привлечены более ста человек. Об этом сегодня сообщили в Следственном комитете Беларуси. Так, до недавнего времени общественности была известна лишь верхушка экстремистского муравейника, однако в преступную организацию активно вовлекались и новые лица.
Один из таких участников, осознав всю незаконность и бесперспективность деятельности экстремистов, решил воспользоваться правом вернуться на Родину через созданную для этого комиссию. Уже в Беларуси он не только раскаялся, но и предоставил расширенный список беглых преступников из так называемого координационного совета.
Сергей Кабакович, официальный представитель СК Беларуси:
В соответствии с уголовным законодательством такие действия лица рассматриваются как деятельное раскаяние, а оказание содействия в изобличении законспирированных беглых является основанием для освобождения от уголовной ответственности. Следователями по результатам изучения полученного списка и анализа материалов уголовного дела действиям участников экстремистских формирований дана правовая оценка.
"Эти лица признаны подозреваемыми в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем) и ч. 3 ст. 361-1 (вхождение лица в состав экстремистского формирования в целях совершения преступлений экстремистской направленности) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - отметил Кабакович.
Следователи совместно с МВД продолжают работу, в том числе розыск фигурантов и обыски. Также правоохранители устанавливают имущество и недвижимость подозреваемых - на них будет наложен арест. Рассматривается и вопрос о запуске процедуры спецпроизводства.
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