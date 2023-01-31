СК: подробности уголовного дела о хищении школьником почти $6 тыс. в Минске

Октябрьский (Минска) районный отдел Следственного комитета раскрыл подробности расследования уголовного дела о грабеже и разбое. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Следственной комитет.

По данным следствия, в августе прошлого года 24-летний минчанин решил обменять деньги на электронную валюту. Он нашел нужное объявление в одном из популярных мессенджеров и договорился о сделке. Вечером 29 августа потерпевший встретился с молодым человеком на ул.Радищева. Неизвестный держал в руках мобильный телефон, в котором якобы проводил операцию по зачислению криптовалюты. После получения около $6 тыс. молодой человек предложил дождаться уведомления о зачислении средств. В течение часа на телефон покупателя так и не пришло сообщение об успешном переводе валюты, и он попросил парня вернуть деньги. Но вместо возврата средств фигурант распылил в лицо потерпевшему перцовый баллончик и скрылся с деньгами.

В кратчайшие сроки подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками милиции. Им оказался 16-летний учащийся 10-го класса одной из средних школ столицы. На допросе у следователя парень признался, что это не единственное преступление на его счету. Вечером 12 июня прошлого года он договорился о продаже криптовалюты с 40-летним гражданином России. У одного из домов по ул.Пензенской в Минске потерпевший передал подростку более Br2,5 тыс., с которыми тот скрылся.