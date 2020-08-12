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Следственный комитет подтвердил задержание в Минске россиян Важенкова и Рогова

О задержании в Минске группы россиян мы рассказывали

накануне

. Среди них есть и ранее судимые.

Как удалось выяснить Следственному комитету Беларуси, это активисты организации "Открытая Россия", которая имеет отношение к небезызвестному олигарху Михаилу Ходорковскому. В том числе и координаторы фонда Навального - Артем Важенков и Игорь Рогов.Сейчас они проходят подозреваемыми по уголовному делу об участии в массовых беспорядках.Их непосредственные роли и задачи в Минске выясняют следователи.

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