3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Следственный комитет подтвердил задержание в Минске россиян Важенкова и Рогова
. Среди них есть и ранее судимые.
Как удалось выяснить Следственному комитету Беларуси, это активисты организации "Открытая Россия", которая имеет отношение к небезызвестному олигарху Михаилу Ходорковскому. В том числе и координаторы фонда Навального - Артем Важенков и Игорь Рогов.Сейчас они проходят подозреваемыми по уголовному делу об участии в массовых беспорядках.Их непосредственные роли и задачи в Минске выясняют следователи.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все