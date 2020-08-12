Следственный комитет подтвердил задержание в Минске россиян Важенкова и Рогова

Как удалось выяснить Следственному комитету Беларуси, это активисты организации "Открытая Россия", которая имеет отношение к небезызвестному олигарху Михаилу Ходорковскому. В том числе и координаторы фонда Навального - Артем Важенков и Игорь Рогов.Сейчас они проходят подозреваемыми по уголовному делу об участии в массовых беспорядках.Их непосредственные роли и задачи в Минске выясняют следователи.