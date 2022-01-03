СК: Погибший житель Речицы находился в состоянии алкогольного опьянения и под воздействием наркотиков

Следователи прокомментировали обстоятельства смерти жителя Речицы. 27-летний мужчина привлек внимание правоохранителей своим неадекватным поведением - приставал к прохожим, провоцировал их. На замечание милиционеров не реагировал и вел себя агрессивно, за что и был задержан. По дороге на медосвидетельствование ему стало плохо. Несмотря на реанимационные мероприятия, житель Речицы скончался в больнице.

"Для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По предварительным выводам экспертов, смерть не носит травматического характера - на теле умершего не обнаружены повреждения внутренних органов, переломы костей. В настоящее время установлено, что концентрация этилового спирта в крови мужчины составила 4,3 промилле. Кроме того, при нем обнаружен пакетик с опасным наркотическим средством - марихуаной, что подтверждено химической экспертизой. Аналогичное вещество обнаружено и в моче умершего. При осмотре его мобильного телефона обнаружена переписка с интернет-магазином по продаже наркотиков, что может свидетельствовать о причастности мужчины к незаконному обороту наркотиков.

Следователи изучают круг общения умершего. Установлено, что молодой человек являлся фигурантом уголовного дела о причинении телесных повреждений, неоднократно привлекался к административной ответственности".