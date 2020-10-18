СК просит граждан не поддаваться на провокации организаторов беспорядков

Следственный комитет в очередной раз просит граждан не поддаваться на провокации организаторов беспорядков. На сегодня некоторые телеграм-каналы вновь призывали людей выйти на улицы. СК просит думать о последствиях незаконных действий и быть благоразумными. Совершение правонарушений повлечет ответственность в соответствии с законодательством.