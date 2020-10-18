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СК просит граждан не поддаваться на провокации организаторов беспорядков
Следственный комитет в очередной раз просит граждан не поддаваться на провокации организаторов беспорядков. На сегодня некоторые телеграм-каналы вновь призывали людей выйти на улицы. СК просит думать о последствиях незаконных действий и быть благоразумными. Совершение правонарушений повлечет ответственность в соответствии с законодательством.
Ответственность за содеянное
Так, например, 23 сентября около обелиска "Минск - город-герой", где проходили несанкционированные массовые мероприятия, одна из активных участниц - 37-летняя минчанка - похитила радиостанцию, принадлежащую военнослужащему. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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