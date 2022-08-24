СК раскрыл подробности расследования уголовного дела о торговле огнестрельным оружием

Минчанин на протяжении года незаконно приобретал охолощенное оружие и самостоятельно вносил изменения в их конструкцию, в результате чего оно становилось пригодным для стрельбы. Об этом БелТА сообщилив Следственном комитете.

Центральным (Минска) районным отделом Следственного комитета раскрыты подробности расследования уголовного дела о незаконном обороте огнестрельного и пневматического оружия, а также боеприпасов и взрывчатых веществ. Сообщается, что противоправная деятельность была выявлена сотрудниками ГУБОПиК МВД. По данным следствия, 37-летний житель столицы с 2020 года по 2021 год через интернет незаконно приобретал охолощенное оружие. После этого фигурант самостоятельно вносил в конструкцию изменения, которые восстанавливали его поражающие свойства, в результате чего оружие становилось пригодным для стрельбы. В частности, минчанин внес изменения в конструкцию списанного охолощенного автомата Калашникова и изготовил стрелковое огнестрельное, гладкоствольное оружие. Достоверно известно, что мужчина продавал изготовленное им огнестрельное оружие на территории Беларуси. Для этого он размещал объявления на различных интернет-площадках или во время общения в мессенджерах.

Кроме того, в Сети фигурант предлагал свою помощь в приобретении, разборке и переделке пневматического оружия. По информации правоохранителей, были десятки обратившихся. В некоторых случаях обвиняемый переделывал оружие таким образом, что увеличивал его дульную энергию в десятки раз. В ходе следствия установлено 62 эпизода преступной деятельности фигуранта.

Следователи допросили обвиняемого и свидетелей, провели обыски по месту жительства обвиняемого, а также лиц, которые приобретали у него оружие. К материалам уголовного дела приобщены заключения экспертных исследований, проведенных специалистами ГКСЭ. Согласно материалам дела, 37-летний минчанин ранее не судим, официально не работает. По результатам расследования фигуранту предъявлено обвинение по ч.3 ст.297 (незаконные изготовление и сбыт газового и пневматического оружия, совершенные повторно) и ч.3 ст.295 (незаконные изготовление, приобретение, сбыт, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, совершенные повторно) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.