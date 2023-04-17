СК раскрыты подробности уголовного дела о ДТП с участием автобуса Варшава - Минск

Главным следственным управлением раскрыты подробности уголовного дела о ДТП с участием автобуса международного рейса Варшава - Минск. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

По данным следствия, 4 октября прошлого года 60-летний водитель автобуса Neoplan ехал по трассе Минск - Дзержинск в направлении столицы. На 22-м км он врезался в погрузчик JCB и выехал в полосу разгона, где столкнулся с легковушкой. После этого автобус съехал в кювет, врезался в деревья и перевернулся. Из материалов уголовного дела следует, что на момент аварии в автобусе находились два водителя и 61 пассажир, в числе которых граждане Беларуси и иностранцы. Пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь.

Как выяснили следователи, причиной аварии стала утомленность водителя автобуса. Кроме того, следствием установлено, что автобус находился в технически исправном состоянии, а обвиняемый мог заблаговременно наблюдать погрузчик, снизить скорость и избежать столкновения. В результате аварии водителю легковушки, а также трем пассажирам автобуса причинены тяжкие и менее тяжкие телесные повреждения.

По результатам расследования действия 60-летнего водителя автобуса квалифицированы следствием как нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение трем лицам тяжких телесных повреждений и одному лицу менее тяжких телесных повреждений (ч.2 ст.317 УК). Мужчина свою вину признал полностью.