СК рассказал подробности о коррупции в "Газпром трансгаз Беларусь" и БЖД

В настоящее время решается вопрос о возмещении этих денег. Основная масса фигурантов, которая у нас проходит по этому уголовному делу, дает признательные показания, активно сотрудничает со следствием и, наверное, правильно будет сказать, что организация, тот же "Газпром трансгаз Беларусь", активно взаимодействует с нами. Потому что топ-менеджеры осознали, что есть какие-то слабые места их экономической деятельности.

Владимир Шишко, начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции СК Беларуси