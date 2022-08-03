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СК рассказал подробности о коррупции в "Газпром трансгаз Беларусь" и БЖД

Взятки в сотни тысяч рублей! Следователи сегодня рассказали о коррупции в дочерней компании "Газпрома". В ведомстве заявили, что топ-менеджеры предприятия "Газпром трансгаз Беларусь" за проведение тендеров тайно получали вознаграждения от 40 тысяч долларов, когда лоббировали интересы нужных людей при проведении закупок.

В настоящее время решается вопрос о возмещении этих денег. Основная масса фигурантов, которая у нас проходит по этому уголовному делу, дает признательные показания, активно сотрудничает со следствием и, наверное, правильно будет сказать, что организация, тот же "Газпром трансгаз Беларусь", активно взаимодействует с нами. Потому что топ-менеджеры осознали, что есть какие-то слабые места их экономической деятельности.
Владимир Шишко, начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции СК Беларуси

Обвинения во взятке также предъявлены и некоторым сотрудникам Белорусской железной дороги. Уголовное дело находится на завершающем этапе, в ближайшее время оно будет направлено в суд. Самая крупная взятка, которую расследует ведомство, превышает миллион долларов. Подробности этого дела пока не разглашаются.

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